Il Questore di Parma sospende la licenza al circolo 'Club 500'

I poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Parma hanno eseguito, nella giornata di oggi, giovedì 18 ottobre, ad un provvedimento emesso dal Questore di Parma che prevede la sospensione della licenza al circolo Club 500, che si trova in viale Europa, 108 a PArma per cinque giorni. E' stato eseguito il provvedimento in base all'articolo 100 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. Nella notte del 9 settembre un cliente del locale, insieme a sua moglie, era stato aggredito e picchiato da alcune persone con una bottiglia di vetro, nelle immediate vicinanze del circolo mentre il 21 maggio un frequentatore del club era stato accoltellato: in quel caso la licenza era stata sospesa per venti giorni.