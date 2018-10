Il Questore sospende la licenza al circolo Sabor Disco

Nella giornata del 12 ottobre i poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa hanno eseguito un provvedimento emesso dal Questore di Parma, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, con il quale è stata disposta la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande all’interno del circolo Sabor Disco Club”, di Parma che si trova in via Emilio Lepido nr. 227/K, per un periodo di sette giorni.

Il provvedimento è stato adottato a seguito della valutazione di quanto accaduto nelle immediate vicinanze del circolo la notte del 23 agosto scorso, quando un frequentatore dello stesso era stato aggredito e picchiato da altre persone che gli procuravano lesioni guaribili in 15 giorni. Sono stati valutati anche altri due episodi precedenti che avevano messo in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento era già stato preceduto da altri due, sempre per episodi di violenza: uno nel mese di marzo 2017, che aveva portato alla sospensione dell’attività per 7 giorni, ed uno nel mese di marzo 2018, che aveva portato alla sospensione dell’attività per 15 giorni.