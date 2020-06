Il sindaco di Sorbolo Mezzani: "Sono stato azzannato da un cane lasciato libero, sarò 'spietato' con i proprietari"

Il sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari è stato azzannato alla caviglia da un cane, lasciato libero dai proprietari, mentre si trovava lungo la pista ciclabile sull'argine dell'Enza. Il primo cittadino ha denunciato l'accaduto su Facebook, postando anche la foto della caviglia dopo il morso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Prima o poi doveva succedere...due cani lasciati liberi di pascolare alle 7 del mattino lungo la ciclabile sull’argine dell’Enza in sponda Reggiana zona Corte S.Giorgio (quella del Film Don Camillo). Un bastardino di color nero e un cagnone di color nocciola. Il più grosso (ovviamente) ha pensato bene dopo un lungo inseguimento di morsicarmi alla caviglia. Poco male, ma quel che fa rabbia (sperando che il cane sia almeno vaccinato) è che se al posto mio ci fosse stato un bambino, forse sarebbe andata a finire diversamente. Detto questo...e proprio per quest’ultima considerazione, sappiate che d’ora in poi sarò “spietato” verso tutti i proprietari di cani lasciati liberi e senza guinzaglio. Amo gli animali ma non sopporto la gente strafottente! Ps: e la cosa che mi fa più “incazzare” è che per un po’ forse non potrò donare il sangue..."