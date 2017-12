Il Sindaco e gli Assessori donani i pacchi natalizi alla Mensa di Padre Lino

Un Natale, come da tradizione, nel segno della solidarietà, per il Sindaco e gli assessori della Giunta Comunale. Federico Pizzarotti, ha donato alla mensa di Padre Lino i pacchi dono natalizi giunti in Municipio in questo periodo. Prodotti del territorio, le specialità che fanno ricche le tavole dei parmigiani, donati a Sindaco, Assessori e Segretario Comunale sono stati ritirati in Municipio da Andrea Nico Grossi, Padre Guardiano e direttore della mensa di Padre Lino. Saranno messi a disposizione delle famiglie bisognose che si rivolgono, ogni giorno, ai frati francescani dell’Annunciata.