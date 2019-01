Il tentato furto al Bricoman visto in diretta dalle telecamere: 19enne bloccato e denunciato

Ha scavalcato la recinzione del Bricoman e stava per scassinare il portone d'ingresso ma è stato visto in diretta grazie alle telecamere e fermato prima che potesse mettere a segno il furto. Un 19enne moldavo è stato denunciato ieri dai poliziotti delle Volanti che sono arrivati sul posto dopo essere stati avvisati dagli addetti alla sicurezza, che hanno assistito alla scena in diretta, dalle videocamere del circuito di video sorveglianza. Il giovan3, regolare sul territorio italiano, è stato trovato con una grossa tenaglia e un coltello con lama da 7 centimetri, denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e tentato furto. Sono state anche avviate le pratiche per il foglio di via.