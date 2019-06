Immigrazione: sedici espulsioni in un mese

Sono state ben sedici le espulsioni messe in atto dalla Questura di Parma nei confronti di altrettanti immigrati presenti sul territorio italiano senza documenti in regola e con precedenti penali. Il dispositivo messo in atto dai poliziotti nella nostra città ed il coordinamento con l'Ufficio Immigrazione hanno portato all'esecuzione dei provvedimenti. Il periodo di riferimento va dal 15 maggio al 7 giugno: sei immigrati sono stati respinti con accompagnamento coatto alla frontiera, cinque tramite le reclusione in un Centro per la Permanenza e il Rimpatrio, altri cinque invece hanno invece ricevuto l'ordine di espulsione dal Questore di Parma. Nell'ultima settimana ci sono state sei espulsioni: un albanese pluripregiudicato di 27 anni è stato messo su un volo all'aeroporto di Bologna e rimpatriato forzatamente, un tunisino di 35 anni è stato accompagnato nel Cpr di Ponte Galeria a Roma mentre un ivoriano di 50 anni, sempre con precedenti alle spalle, è stato portato nel Cpr di Potenza. Un egiziano di 43 anni, condannato per omicidio, è stato portato nel Cpr di Bari.