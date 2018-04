Si apparta con una prostituta nelle campagne di Fraore: imprenditore multato di 20 mila euro

Multa salatissima per un imprenditore che, nel pomeriggio di ieri verso le ore 16, si è appartato con una prostituta nelle campagne di Fraore. L'uomo, un 55enne, è stato sorpreso dai carabinieri mentre si trovava insieme alla donna nella zona di San Pancrazio, poco distante dalla via Emilia. I militari si erano recati sul posto per un controllo di routine ed hanno visto una Porsche Cayenne parcheggiata di fianco alla strada e si sono insospettiti, pensando che fosse rubata: l'uomo è stato sorpreso dai carabinieri mentre si trovava insieme alla donna parcheggiata di fretta a bordo della strada ed hanno deciso di approfondire la situazione, pensando che l'auto potesse essere rubata. I carabinieri invece hanno visto l'imprenditore appartato con una donna e, se pur imbarazzati, hanno proceduto all'identificazione di entrambi. Il reato di atti osceni in luogo pubblico è stato depenalizzato: al posto della denuncia infatti è prevista una multa. All'imprenditore è stata contestata una multa di 20 mila euro.