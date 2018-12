In auto con 1 chilo e 200 grammi di hashish e 56 grammi di coca: padre e figlio in manette

In auto con un chilo e 200 grammi di hashish, 56 grammi di cocaina e più di 800 euro in contanti. Padre e figlio sono stati arrestati sabato pomeriggio dai carabinieri che hanno effettuato una perquisizione all'interno del veicolo dopo la segnalazione di una cittadina di Collecchio. Mentre i militari erano in servizio per prevenire i furti nella zona tra Collecchio, Medesano e Noceto, sono stati contattati dalla donna che ha segnalato la presenza di una station wagon, parcheggiata da alcuni minuti nella zona di Collecchio, con all'interno due uomini sospetti. I militari hanno intercettato l'auto, grazie alla cittadina che ha fornito la targa, e hanno controllato i due, che erano vestiti da operai. Sotto il sedile dal lato passeggero c'erano 12 panetti di hashis da 100 grammi l'uno per un totale di un chilo e 200 grammi e 56 grammi di cocaina: il valore totale della droga sequestrata è di circa 20 mila euro. Secondo gli investigatori i due stavano per andare a fare una consegna. Oltre alla droga c'erano anche 825 euro, bottino di un furto.

