In auto con la bicicletta da 6 mila euro: 41enne fermato in via Sanguinetti

E' stato fermato in via Cesare Sanguinettti nella mattinata di ieri, 17 marzo, alle ore 11.30 mentre transitava a bordo della sua Ford Focus per un controllo. I carabinieri infatti si sono insospettiti dalla presenza di un grosso carico ed hanno deciso di indagare più a fondo. Alla guida dell'auto c'era un 41enne che non ha saputo giustificare la presenza di quel carico: si trattava infatti di una bicicletta del valore di 6 mila euro, che era stata rubata qualche giorno prima da un negozio di biciclette in provincia di Parma e che era destinata al mercato milanese.