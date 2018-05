In auto con la droga e due machete da 49 e 50 centimetri: conducente denunciata

Sono stati fermati dai carabinieri all'Arco di San Lazzaro ed hanno mostrato, da subito, di essere agitati. Durante il controllo infatti i militari, che hanno fermato l'auto, una Toyota Corolla alle 2.30 della notte tra domenica e lunedì 14 maggio, si sono accorti che qualcosa non andava ed hanno deciso di approfondire la situazione. A bordo dell'auto c'erano, oltre alla conducente, altri 4 giovani tra i 25 ed i 32 anni, alcuni con La perquisizione del veicolo ha portato al ritrovamento di 5 grammi di marijuana e di due grossi machete, della lunghezza di 49 e 50 centrimetri, che erano nascosti in un intercapedine sotto il sedile anteriore. La conducente del mezzo è stata denunciata per porto ingiustificato di arma da taglio. La donna sosteneva di aver comprato i coltelli per tagliare la carne di mucca e di averli dimenticati in auto.