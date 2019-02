In bus senza biglietto minaccia il controllore: giovane denunciato

E' salito in autobus senza biglietto ed ha minacciato il controllore, fornendo anche generalità false. Un giovane senegalese è stato fermato ieri dai poliziotti a bordo dell'autobus della linea 7, mentre il mezzo si trovava nella zona della rotonda del Campus. Erano da poco passate le 15.30 quando il giovane, dopo essere salito, è stato controllato. Alla richiesta del biglietto il viaggiatore ha reagito con minacce, invece che fornire le generalità e pagare la multa. I toni si sono scaldati e il controllore, che è stato minacciato, ha richiesto l'intervento dei poliziotti. il giovane, che è stato fotosegnalato in Questura è stato denunciato per minacce, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, false attestazioni e ricettazione.