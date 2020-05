In casa una pistola Beretta con la matricola abrasa: arrestato 42enne parmigiano

Nascondeva in casa, sotto ad un secchio ben celato tra alcuni pneumatici, una pistola Beretta 6.35 con matricola abrasa. Un parmigiano di 42 anni è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Parma che hanno effettuato una perquisizione nella giornata di lunedì 25 maggio all'interno della sua abitazione, alla ricerca di sostanze stupefacenti. La droga non c'era ma in compenso gli agenti hanno trovato l'arma 'clandestina', detenuta in modo illegale. Per l'uomo, le cui iniziali sono F.G., sono scattato l'arresto in flagranza per il reato di detenzione di arma corta comune da sparo con matricola abrasa. La pistola, una Beretta 6.35 perfettamente funzionante aveva il caricatore ma era priva di cartucce.

