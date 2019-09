In centro a Fidenza con le dosi di cocaina: arrestato 29enne

E' stato bloccato in centro storico a Fidenza con la cocaina. Un 29enne italiano, residente in città, è stato arrestato dai crabinieri del Nucleo Radiomobile ed operativo per detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi: i militari stavano effettuando alcuni controlli in alcune vie della cittadina in provincia di Parma. Insospettiti dall'atteggiamento di un giovane hanno deciso di controllarlo. Il pusher aveva in tasca diciotto grammi di cocaina che, probabilmente, stava per spacciare ai consumatori fidentini.