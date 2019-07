"In Emilia-Romagna un sequestro da 400mila euro per l'operazione Black Monkey"

Lo scorso novembre «la Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento di confisca del patrimonio, stimato in oltre 400mila euro riconducibile a un soggetto ritenuto vicino a un noto boss della cosca Mazzaferro, condannato in via definitiva per associazione per delinquere, estorsione, intestazione fittizia di beni e frode informatica. Il provvedimento, riferisce Agipronews, trae origine dall’operazione Black Monkey del 2013, che aveva rilevato le modalità di infiltrazione della n’drangheta nel territorio emiliano-romagnolo nel settore del gioco online illegale». Lo ricorda la relazione della Direzione Investigativa Antimafia relativa al secondo semestre 2018 e trasmessa in Parlamento.