In pullman da Parma a Sant'Ilario: arrestato il corriere della droga

Utilizzando mezzi pubblici dalla vicina provincia di Parma si spostava in quella di Reggio Emilia per curare le consegne di droga al domicilio dei clienti. A scoprirlo i carabinieri che, sabato pomeriggio, l'hanno controllato a Sant'Ilario d'Enza, nei pressi della stazione dell'autobus che avrebbe dovuto condurlo a casa, trovandolo con lo zaino imbottito di droga. Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della stazione di Sant'Ilario d'Enza hanno arrestato un 28enne residente in provincia di Parma, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana. All'uomo i carabinieri hanno sequestrato oltre un etto e mezzo di marijuana custodito all'interno dello zaino in dosi di varie pesature (da un minimo di 3 grammi a un massimo di 30 grammi) già confezionate e pronte allo spaccio. In sua disponibilità anche 400 euro in banconote di vario taglio ritenute provento dello spaccio e due telefoni cellulari, considerati i tramite per i contatti con i clienti, in uno dei quali i militari hanno rinvenuto messaggi audio e di testo che rimandavano non solo all'illecita attività di spaccio ma anche a quella di consegna a domicilio a favore di clienti, anche reggiani, in corso di identificazione. La successiva perquisizione eseguita nell'abitazione del 28enne ha permesso di rivenire materiale per il confezionamento (oltre 500 bustine con chiusura ermetica e due rotoli di cellophane) e la pesatura (un bilancino di precisione). L'origine dei fatti quando i carabinieri della stazione di Sant'Ilario d'Enza poco dopo le 14.30 di sabato 2 maggio, procedevano al controllo di un umo che con zaino in spalle si trovava alla fermato di un autobus che avrebbe dovuto condurlo a casa, un comune della provincia di Parma. La preoccupazione dell'uomo trapelata nel corso delle procedure di identificazione ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti culminati con il rinvenimento all'interno dello zaino tenuto i spalle di una quindicina di dosi di marijuana di varie pesature per un peso complessivo di oltre un etto e mezzo di droga, oltre che al denaro (415 euro in contanti) e a due telefoni cellulari con messaggi di testo e audio che rimandavano all'illecita attività effettuata con consegne a domicilio.

