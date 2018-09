In stazione con un'ascia e una chiave inglese nello zaino: 36nne in manette

Lo hanno sorpreso in stazione mentre tentava di rubare una bicicletta: stava per tagliare il lucchetto con una tenaglia quando è stato bloccato dagli uomini della Polfer che sono intervenuti dopo una segnalazione. Un 36enne è finito in manette per tentato furto e per possesso di oggetti atti ad offendere: nello zaino infatti aveva un'ascia da 35 centimetri, oltre ad una chiave inglese e alla lama di un taglierino. L'episodio è avvenuto verso le 10 di mattina: il giovane arrestato aveva precedenti per spaccio e per reati contro la pubblica amministrazione.