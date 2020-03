In tre nel cortile della scuola media con la droga: denunciati tre giovani di Fornovo

Sono stati sorpresi dai carabinieri all'interno del cortile della scuola media di Fornovo. Tre giovani, in strada senza motivo, stavano violando il divieto di assembramento, disposto dalle norme contenute nel decreto del Governo per il contrasto del contagio da coronavirus. Quando i militari si sono avvicinati per un controllo i ragazzi hanno cercato di scappare, ma sono stati raggiunti poco dopo. Uno di loro aveva in tasca anche alcuni grammi di marijuana e un bilancino di precisione: per lui, oltre alla denuncia per non aver rispettato le disposizioni dell'autorità, anche una seconda denuncia per spaccio. Il quantitativo di droga infatti non era per uso personale. Gli altri due giovani sono stati denunciati per non aver rispettato l'ordinanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.