In treno con due chili di hashish: 33enne arrestato da un carabiniere fuori servizio

Ha sentito un forte odore di hashish ed ha colto un atteggiamento sospetto da parte del suo vicino di vagone, durante un viaggio in treno da Bologna a Fidenza. Un carabiniere fuori servizio è riuscito così a smascherare un pusher che stava trasportando in treno ben due chili di droga. Il 33enne marocchino che è stato poi arrestato, aveva quattro panetti da mezzo chilo di 'fumo' con il logo Audi. Il militare ha avvertito i colleghi e il pusher è stato controllato in stazione a Fidenza e perquisito. Per lui sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio.