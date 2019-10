In via Langhirano con l'auto piena di coltelli: tre rumeni denunciati per la vendita abusiva

Viaggiavano a bordo di un'auto piena zeppa di confezioni di coltelli. Tre cittadini rumeni, con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati fermati dai poliziotti delle Volanti della Questura di Parma, mentre percorrevano via Langhirano, all'altezza della stazione di servizio dell'Eni. La pattuglia, che ha deciso di fermare la Skoda Fabia con targa polacca, ha notato subito il nervosismo delle tre persone a bordo. All'interno del veicoli erano stipate numerose confezioni di coltelli, nella parte anteriore, nella parte posteriore e nel bagagliaio. Nei confronti dei tre rumeni è stato emesso un foglio di via obbligatorio dalla città di Parma: per loro anche una denuncia per la vendita abusiva, ovvero senza autorizzazione da parte del Comune, dei coltelli.

