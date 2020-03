In viaggio verso la casa delle vacanze a Berceto, 60enne denunciato: auto sequestrata

Continuano i controlli delle forze dell'ordine per verificare il rispetto del Decreto per contrastare la diffusione del coronavirus. Un parmigiano di 60 anni è stato fermato dai carabinieri di Calestano mentre si recava nella sua casa per le vacanze a Berceto. Per l'uomo, che risiede in città, è scattata una denuncia per il non rispetto delle disposizioni delle autorità, oltre al sequestro dell'auto. In questo caso infatti, secondo quanto stabilito dalla Procura di Parma, è possibile sequestrare il mezzo, che viene poi dato in consegna al proprietario. Una coppia parmigiana invece è stata denunciata mentre si recava a Berceto: al controllo dei militari hanno dichiarato che erano domiciliati in paese, pur avendo la residenza a Parma. Dai controlli successivi è invece emerso che i due stavano andando a Berceto per contrattare l'affitto di una casa per le vacanze.

