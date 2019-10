Incapucciati sradicano la cassaforte e rapinano una lavanderia: danni per 10 mila euro

Blitz di due banditi a volto coperto all'interno della lavanderia self service Aquaria di via Silvio Pellico a Parma. Poco dopo le ore due, nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre i malviventi, che sono stati ripresi dalle telecamere, hanno forzato la porta d'ingresso e sono entrati all'interno dell'edificio. Dopo aver letteralmente sradicato la cassa self service hanno preso la scatola che contiene i soldi: il bottino è stato di soli 65 euro. I danni invece ammontano a circa 10 mila euro: i ladri infatti hanno danneggiato la porta, gli infissi e la cassa automatica, che ha un costo di migliaia di euro. Sul posto si sono recati i poliziotti delle Volanti che hanno effettuato un sopralluogo: le indagini sono in corso per risalire ai responsabili. Sono state acquisite anche le immagini delle telecamere di alcuni negozi della zona.