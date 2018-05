Incendio a Cibus: fiamme all'interno del padiglione 5

Un incendio si è sviluppato all'interno del padiglione 5 di Cibus, dopo la chiusura dell'ultimo giorno della manifestazione legata al cibo. Secondo le prime informazioni le fiamme si sarebbero generate all'interno di uno stand. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno proceduto a spegnere l'incendio e a riportate la situazione alla normalità. Le cause dell'incendio non si conoscono: secondo le prime informazioni il rogo si sarebbe sviluppato all'interno di uno stand, probabilmente a causa di un forno che non era stato spento.