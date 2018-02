Paura in via Po per l'incendio in un'abitazione

Paura nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 9 febbraio, in via Po, nel quartiere Montanara dove si è sviluppato un incendio all'interno di un'abitazione. Sul posto sono arrivati in pochi minuti le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno proceduto a spegnere le fiamme. Secondo le prime informazioni l'incendio sarebbe stato causato da un stufetta mal funzionante e si sarebbe generato a partire da un divano. Gli operatori del 115 sono rimasti sul posto dopo aver circoscritto e spento l'incendio, per verificare le condizioni di sicurezza dello stabile. Dopo le verifiche l'edificio di via Po, al civico 22, è stato dichiarato inagibile poiché ha riportato numerosi danni a causa del rogo che, secondo le prime informazioni, non sarebbe stato di natura dolosa.