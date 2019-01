Incendio al Gran Caffè del Teatro a Salsomaggiore: danni al locale

L'allarme è scattato da un passante, che stava facendo una camminata in pieno centro a Salsomaggiore. Mentre camminava ha visto del fumo uscire da un locale, il Gran Caffè del Teatro, uno dei più noti in paese. Erano da poco passate le 6 della mattina di oggi, giovedì 10 gennaio. A quel punto ha chiamato subito i Vigili del Fuoco, che sono giunti in via Romagnosi in pochi minuti. Gli operatori hanno lavorato per alcune ore per spegnere le fiamme. I danni provocati al locale sono ingenti ma devono ancora essere calcolati con esattezza. Sono in corso accertamenti in merito alle cause dell'incendio, che sembrano essere non dolose. Forse un guasto a qualche apparecchiatura o alla stufa che è presente all'interno del locale.