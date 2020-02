Incendio in un condominio a Corcagnano, evacuate e messe in salvo dieci persone: un uomo e un bimbo in ospedale

Paura nella serata di mercoledì 26 febbraio a Corcagnano per un incendio. Le fiamme si sono sviluppate dopo le ore 21.30 all'interno di un appartamento di via Borgognone, per cause in corso di accertamento. Il rogo si è propagato in pochi minuti ed il fumo ha avvolto velocemente gli spazi comuni, oltre alle porte e alle scale. Sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco, partite dalla caserma di via Chiavari di Parma: gli operatori del 115 hanno lavorato per spegnere le fiamme e per evacuare dieci persone, presenti in quel momento all'interno delle varie abitazioni. Due persone, un uomo e un bambino, sono rimaste intossicate e sono state trasportate al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore per accertamenti. Le loro condizioni di salute non sarebbero gravi. I condomini sono stati fatti uscire dalle finestre, grazie all'aiuto di un'autoscala.