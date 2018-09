Terrore a Fidenza, fiamme in un condominio di viale Vittoria: c'è un ferito

Tanto fumo nero, le fiamme, le urla disperate dei condomini dei piani superiori, l'arrivo dei Vigili del Fuoco. Terrore nella tarda mattinata di oggi, sabato 29 settembre a Fidenza, nella zona della stazione ferroviaria. Un rogo si è sviluppato all'interno di un condominio che si trova nei pressi di viale Vittoria: il fumo ha avvolto numerose abitazioni all'interno del palazzo. L'incendio, secondo le prime informazioni, si sarebbe sviluppato all'interno di un'abitazione al piano terra: come si vede dal video che ci ha inviato la nostra lettrice Laila Magnani le fiamme si sono levate alte all'interno della casa. Molte persone hanno gridato, come in preda al panico. Sul posto si sono recate alcune squadre dei Vigili del Fuoco e le ambulanze del 118: una persona è rimasta intossicata e ferita ed è stata trasportata al Pronto Soccorso per accertamenti medici. Le fiamme si sono sviluppate dopo un forte boato, avvertito dai residenti. Alcuni testimoni, presenti sul posto, ci hanno riferito delle urla delle persone presenti nei piani superiori: dopo l'arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno sfondato le porte e hanno spento le fiamme, tutto si è risolto al meglio.

Aggiornamenti a breve