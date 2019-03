Paura a Porporano: fiamme all'interno di un appartamento

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, sabato 23 marzo, all'interno di un appartamento di Porporato. Alcune squadre dei Vigili del Fuoco si sono portate sul posto per cercare di spegnere le fiamme che hanno avvolto il sottotetto del palazzo. L'intervento degli operatori del 115 si è concluso alle ore 17. Secondo le prime informazioni sarebbe andato a fuoco il tetto, il balcone e una parte dell'appartamento all'ultimo piano. Le cause del rogo sono in corso di approfondimento.

Aggiornamenti a breve