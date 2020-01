Paura a Terenzo per un incendio in appartamento: Vigili del Fuoco in azione

L'allarme è scattato poco prima delle ore 9 di mercoledì 22 gennaio. Per cause in corso di accertamento all'interno di un appartamenento a Terenzo si è sviluppato un incendio, che si sta estendendo da una stanza dell'abitazione alle altre. Sul posto sono arrivate alcune squadre dei Vigili del Fuoco, partite da Parma e da Langhirano, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero persone coinvolte.

Aggiornamenti a breve