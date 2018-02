Incendio in un palazzo di viale Bottego: sei persone intossicate

Le fiamme si sono sviluppate alle ore 9 di stamattina, mercoledì 21 febbraio, all'interno di una stanza di un appartamento. Paura all'interno di una palazzina di viale Bottego, nei pressi della stazione ferroviaria di Parma per un incendio che ha coinvolto una delle abitazioni all'interno di un grosso edificio, che affaccia sulla strada. Sono scattate subito le operazioni di soccorso e sul posto sono arrivate alcune squadre dei Vigili del Fuoco, partite dalla caserma di via Chiavari: gli operatori sono intervenuti con i mezzi ed hanno provveduto a mettere in sicurezza l'abitazione, dopo aver spento l'incendio. L'area è stata transennata per questioni di sicurezza: lo stabile è stato evacuato. Gli inquilini sono usciti: alcuni di loro hanno avuto problemi con il fumo che hanno respirato e sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. Anche un'anziana signora sulla sedia a rotelle è stata fatta uscire dalla sua abitazione per sicurezza. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, anche polizia e carabinieri, che hanno collaborato per gestire la situazione: anche alcune pattuglie della Municipale sono intervenute. Sei persone sono rimaste intossicate: le prime tre, in condizioni di media gravità, sono state trasportate al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore mentre le altre tre, che hanno riportato ferite lievi, sono stati accompagnate al Pronto Soccorso dell'Ospedale Di Vaio di Fidenza.