Paura in via Palermo, l'auto prende fuoco mentre guida: conducente salva

Ha fatto appena in tempo ad abbandonare l'abitacolo dell'auto, una Lancia Musa grigia, prima che prendesse fuoco completamente e non ha così riportato nessuna ustione. E' successo ieri all'ora di pranzo in via Palermo: erano da poco passate le ore 13 quando, per cause in corso di accertamento, l'auto sulla quale viaggiava una donna ha preso fuoco in corsa. Dopo la svolta in via Chiesi infatti si è sentito un forte rumore di acceleratore: si è verificata una fumata bianca che è diventata sempre più nera ed intensa. La conducente è riuscita ad uscire dall'abitacolo e ha lasciato le chiavi nel quadro: qualcuno poi è riuscito ad entrare e a spegnere il motore. Nel frattempo i clienti e i proprietari del bar Dolce Salato sono usciti poichè il locale era stato invaso dal fumo.

