Paura nella notte a Vignale di Traversetolo: auto distrutta dalle fiamme

Paura nella notte a Vignale di Traversetolo per l'incendio che ha coinvolto un'autovettura parcheggiata in strada. Era da poco passata mezzanotte quando è scattato l'allarme ed una chiamata ai Vigili del Fuoco. In quel momento il veicolo stava bruciando e le fiamme si vedevano da decine di metri di distanza. I Vigili del Fuoco di Langhirano sono arrivati sul posto, insieme ai colleghi di Parma con un'autobotte: dopo alcune ore sono riusciti a spegnere l'incendio, che ha rischiato di allargarsi anche ad una baracca e al giardino, che si trovavano vicino al mezzo. Sul posto anche i carabinieri di Traversetolo: sono in corso approfondimenti tecnici per stabilire le cause del rogo. Per ora non si esclude nessuna pista.