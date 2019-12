Terrore a Fidenza: rogo nell'autobus pieno di studenti

Tragedia sfiorata a Fidenza, nella mattinata di oggi, giovedì 5 dicembre. Tra le 7.30 e le 8 infatti un autobus di linea, pieno di studenti che stavano per raggiungere gli istituti scolastici superiori di Fidenza, ha preso fuoco ed è stato avvolto dalle fiamme mentre si trovava all'altezza della via Emilia, vicino a via Porro. L'autobus era partito da Busseto e sarebbe dovuto arrivare a Fidenza. L'autista ha prontamente fermato il mezzo per far scendere i passeggeri: fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i Vigili del Fuoco di Fidenza che hanno spento le fiamme e riportato la situazione alla normalità. L'incendio si è sviluppato probabilmente a partire da un guasto meccanico o da un corto circuito.