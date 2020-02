Paura in via Emilia Ovest: fumo a bordo dell'autobus con gli studenti

Paura, nella mattinata di martedì 18 febbraio per i passeggeri dell'autobus della linea 23 che, verso le 7.30, stava effettuando il percorso da Noceto a Parma. Sul bus c'erano numerosi studenti che stavano per raggiungere gli istituti scolastici Itis e Ipsia. Mentre si trovava in via Emilia Ovest infatti l'autista si è accorto che stava uscendo del fumo dalla parte bassa del mezzo: a quel punto ha fermato il bus, ha fatto scendere i passeggeri per metterli in sicurezza ed è poi intervenuto con l'estintore. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un guasto alla pinza di un freno anteriore, che si è bloccata.