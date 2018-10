Paura in via Trento, autobus prende fuoco: i passeggeri scendono e si salvano

Tanta paura ma nessun ferito. Intorno alle 15 di oggi, lunedì 8 ottobre, un autobus della Tep della linea 15, che stava percorrendo via Trento in direzione della stazione ferroviaria di Parma, ha preso fuoco, per cause in corso di accertamento. E' il secondo autobus che si brucia durante il servizio in tre giorni: tre giorni fa alle 6.30 di mattina a finire carbonizzato era stato un mezzo della Tep a Vicofertile. Il nuovo caso si è verificato nel pomeriggio: all'improvviso, per un'avaria del mezzo, si è creato fumo a bordo. L'autista ha fermato il bus ed ha fatto scendere i pochi passeggeri presenti, che si sono salvati. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco: gli operatori del 115 hanno spento le fiamme, che si sono sviluppate nella parte posteriore del mezzo. La strada è stata parzialmente chiusa per circa due ore tra via Trento e via Venezia: sul posto anche gli agenti della polizia Municipale.