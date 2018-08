Panico in via XXIV Maggio: brucia autobus della Tep

Momenti di paura stamattina, mercoledì 1° agosto tra via XXIV Maggio e via Platone: un autobus della Tep si è incendiato mentre a bordo c'erano cinque persone che, fortunatamente, sono riuscite a mettersi in salvo prima che le fiamme divorassero completamente il mezzo. Non è stato quindi registrato nessun ferito ma solo tanta paura. L'autobus, che si trovava all'incrocio tra le due vie, di fronte al negozio Tigotà, per cause in corso di accertamento, si è incendiato mentre stava effettuando una delle prime corse della giornata: in quel momento infatti c'erano pochissimi passeggeri. L'incendio del mezzo ha danneggiato anche alcuni alberi, che hanno preso fuoco e l'insegna del negozio Tigotà, che è stata avvolta dalle fiamme. Alcune squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato per spegnere l'incendio: la zona è stata transennata: sul posto anche i poliziotti e gli agenti della Polizia Municipale.