Paura a Traversetolo: incendio nella notte all'interno di un bar

Tanta paura nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 dicembre a Traversetolo per l'incendio che si è sviluppato all'interno di un bar. Per cause in corso di accertamento infatti una parte del locale ha preso fuoco: il fumo ha invaso tutto l'edificio. L'allarme è scattato alle tre di notte: sul posto sono arrivate alcune squadre dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato alcune ore per spegnere le fiamme, mettere in sicurezza l'area e riportare la situazione alla normalità. Le cause dell'incendio sono in corso di ricostruzione: per ora non si esclude nessuna pista.

