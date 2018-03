A fuoco stabilimento della Barilla

Incendio nello stabilimento della Barilla di via Mantova. Nella notte tra il 28 febbraio ed il 1° marzo una parte di tetto dell'azienda ha preso fuoco: le cause del rogo sono in corso di accertamento. Sul posto sono arrivate alcune squadre dei Vigili del Fuoco, partite dalla caserma di via Chiavari: l'inizio dell'intervento è avvenuto alle ore due. Per sei ore gli operatori del 115 hanno lavorato per spegnere l'incendio e per cercare di riportare la situazione alla normalità. La mattina di oggi, giovedì 1° marzo, alle ore 8 i Vigili del Fuoco hanno lasciato lo stabilimento: l'area è stata messa in sicurezza. Ora andranno contati i danni prodotti dal rogo, le cui cause non sarebbero, secondo le prime informazioni, dolose.