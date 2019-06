Camion prende fuoco all'ingresso dell'A15: autostrada chiusa per ore

Un camion ha preso improvvisamente fuoco, per cause in corso di accertamento, mentre si trovava nei pressi del casello di Parma Ovest, poco prima di immettersi lungo l'autostrada A15 Parma-La Spezia. L'incendio si è sviluppato nella mattinata del 26 giugno: le fiamme hanno avvolto completamente il furgoncino, che ha subito numerosi danni. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per spegnere le fiamme. Il fumo nero si vedeva da chilometri di distanza: un tratto dell'autostrada A15 è stata chiusa per alcune ore.