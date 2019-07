Camion pieno di carta prende fuoco in A15: code e rallentamenti

Un autoarticolato ha preso fuoco nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 luglio per cause in corso di accertamento. Il mezzo pesante, che si trovava in autostrada in corrispondenza dello svincolo tra l'A15 Parma-La Spezia e l'A1, si è incendiato all'improvviso. L'allarme è scattato subito e sul posto sono arrivate alcune squadre dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato per alcune ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. In seguito all'incidente si sono formati alcuni chilometri di coda in corrispondenza dello svincolo, anche durante le prime ore della mattinata. Gli operatori del 115 hanno terminato l'intervento poco dopo le ore 9.