Paura a Cangelasio: esplosione ed incendio in un fienile e un'abitazione

Paura in via Cangelasio a Salsomaggiore Terme per un'esplosione alla quale è seguito un grosso incendio, tutt'ora in corso all'interno di un'abitazione. Le fiamme si sono sviluppate verso le ore 21.30. Secondo le prime informazioni per cause in corso di accertamento, probabilmente a causa di bombola di Gpl, si è verificata un'esplosione all'interno di un'area che comprende un capannone e un'abitazione. Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco di Parma e di Fidenza con le autobotti.

Fortunatamente le persone presenti all'interno delle strutture sono riuscite a mettersi in salvo: anche gli animali sono salvi. Nella mattinata di martedì 30 giugno alcune squadre dei Vigili del Fuoco stanno lavorando per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Le fiamme si sarebbero sviluppate a partire dal fienile di Giorgio Sesenna, una figura storica di Cangelasio. Per lui è sua moglie è stata attivata anche un'iniziativa di solidarietà per una raccolta fondi.

Aggiornamenti a breve