Paura in borgo delle Colonne: fiamme all'interno di un'abitazione

Sono intervenuti verso le sei di mattina di ieri, 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, ed hanno lavorato per tutta la mattinata i Vigili del Fuoco che, dopo essere partiti dalla caserma di via Chiavari a Parma, si sono recati in borgo delle Colonne. All'interno di un'abitazione del centro storico infatti si erano sviluppate le fiamme, per cause in corso di accertamento. Gli operatori del 115 hanno messo in sicurezza l'edificio. E' probabile che l'incendio si sia sviluppato, per cause accidentali, a partire dal camino che già qualche giorno prima aveva avuto alcuni problemi. Nessuna persona è rimasta ferita nel corso dell'incendio.