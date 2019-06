Via Budellungo, incendio in un appartamento: donna ricoverata al Maggiore

Incendio all'interno di un appartamento di via Budellungo a Parma, nei pressi della piscina. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un'abitazione: le cause del rogo non sono ancora note. Sul posto, oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco partite dalla caserma di via Chiavari, si sono portati anche i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia Municipale. Una donna, che si trovava all'interno dell'abitazione, è rimasta intossicata: gli operatori l'hanno trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Verrà sottoposta ad accertamenti. Gli operatori del 115 hanno lavorato e sono riusciti a spegnere le fiamme.