Incendio davanti ad un garage a Fidenza: Vigili del Fuoco in azione

L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, domencia 20 maggio. I Vigili del Fuoco di Fidenza si sono attivati per spegnere un incendio, non di vaste proporzioni, che si era sviluppato davanti ad un garage in centro. Secondo le prime informazioni avrebbero preso fuoco alcuni rifiuti che si trovavano di fronte all'ingresso dell'edificio. Gli operatori del 115 hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area.