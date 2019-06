Incendio di sterpaglie ad Antesica: agricoltore ustionato al Maggiore

È ricoverato nel reparto Grandi Ustionati dell'Ospedale Maggiore di Parma l'agricoltore che ieri, domenica 23 maggio, è rimasto ustionato in seguito all'incendio di alcune sterpaglie che si è sviluppato ad Antesica, piccola frazione del comune di Langhitano, vicino a Pastorello. La dinamica dell'episodio non è ancora chiara ma l'uomo ha riportato diverse ustioni mentre era in corso l'incendio, poi spento grazie all'intervento di alcune squadre dei Vigili del Fuoco. Secondo le prime informazioni l'agricoltore non sarebbe comunque in pericolo di vita.