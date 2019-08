Incendio doloso al club a luci rosse: si scava sul passato dei clienti

I carabinieri di Parma stanno lavorando incessantemente in queste ore per cercare di ricostruire la dinamica che ha portato all'incendio doloso, avvenuto nella notte di domenica 25 agosto all'esterno del Qube Club di via Cufra a Parma che ha distrutto completamente il furgone parcheggiato di fronte all'ingresso del locale notturno per adulti ed ha danneggiato in modo significativo anche l'ingresso.

I militari stanno cercando di ricostruire le ultime ore in cui il locale è rimasto aperto, ovvero la sera di sabato 24 agosto, la sera prima del danneggiamento. Si scava sul passato dei frequentatori del club privato, che possono accedere solo dopo essere diventati soci ed aver presentato un documento di identità, per cercare di capire il movente dell'azione che ha preso di mira il club, riservato a clienti esclusivi. Per ora i titolari hanno fatto sapere che il locale rimarrà chiuso.