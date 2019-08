Giallo in via Cufra: incendio doloso davanti al club a luci rosse

E' di origine dolosa l'incendio che, nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 agosto, ha distrutto un furgone e ha danneggiato uno degli ingressi del 'Qube club' di via Cufra, al civico 11/b, nella zona di via Spezia a Parma, un locale per adulti a luci rosse. Se dall'esterno l'ingresso di via Cufra sembra quello di un capannone industriale in realtà all'interno ci sono i locali di un club erotico, il cui ingresso è riservato ai soci.

Il rogo è scoppiato poco dopo l'una di notte: il fumo è stato notato da alcuni residenti, che hanno chiamato i carabinieri. Sul posto i militari della stazione di Parma hanno effettuato un sopralluogo per cercare di ricostruire l'episodio: oltre all'incendio è stato anche spaccato il finestrino di un'auto parcheggiata nei pressi del club. Ora gli inquirenti stanno portando avanti le indagini, nel massimo riserbo, per cercare di scavare a fondo nella vita del club e capire se i proprietari avessero ricevuto minacce o intimidazioni. Verranno visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza in zona e verranno probabilmente ascoltati le persone che hanno partecipato alle ultime serate. Gli investigatori per ora hanno le bocche cucite: tutte le piste rimangono aperte.

Sul sito internet il 'Qube club' è pubblicizzato come "un elegante club in Emilia per coppie trasgressive e singoli. Un viaggio stimolante in cui vista, udito, olfatto, tatto e gusto sono solleticati all'unisono per poter creare al meglio, lontano da occhi indiscreti, le vostre fantasie più nascoste". L'ultima serata si è tenuta sabato scorso, 24 agosto, un giorno prima dell'incendio doloso.

