Incendio alla Elantas di Collecchio: Vigili del Fuoco in azione

Nella serata di martedì 16 aprile si è sviluppato un incendio all'interno dell'azienda Elantas di Collecchio, che si occupa della produzione di materiali per l'ingegneria. Non si conoscono ancora le cause del rogo: secondo le prime informazioni le fiamme si sarebbero sviluppate poco prima delle ore 21 all'interno di uno dei capannoni. Sul posto sono arrivate alcune squadre dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato per alcune ore. Gli operai al lavoro all'interno dell'azienda si sono accorti di alcune anomalie e sono riusciti ad uscire dall'edificio prima che si sviluppassero le fiamme. Sul posto anche i carabinieri di Collecchio per un sopralluogo. Nessuno degli operai è rimasto ferito.

