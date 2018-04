Incendio nelle ex stalle di Maria Luigia: intervento dei Vigili del Fuoco

Nel primo pomeriggio di ieri. lunedì 16 aprile, i Vigili del Fuoco di Parma sono intevenuti alle ex Stalle di Maria Luigia per cercare di spegnere un'incendio, che si era sviluppato all'interno dei locali abbandonati di via Baganziola. Gli operatori del 115 sono intervenuti alle 15.30 ed hanno messo in sicurezza l'area, dopo aver spento le fiamme. La segnalazione è arrivata da un cittadino che, passando in zona, ha visto il fumo uscire dall'edificio. Sul posto anche i carabinieri e gli operatori sanitari del 118: il rogo non ha provocato nessun ferito. Le ex Stalle di Maria Luigia sono spesso il ricovero precario di molti senzatetto della città che passano la notte nella struttura abbandonata.