Paura a Fidenza, brucia il tetto di una casa: danni ingenti e abitazione inagibile

Le fiamme si sono sviluppate a partire dal tetto della casa ed hanno distrutto, quasi completamente, la parte superiore dell'edificio, che è stata dichiarata inagibile. Nel pomeriggio di martedì 28 gennaio si è verificato un incendio, probabilmente per cause accidentali, all'interno di un'abitazione in via Croce Rossa a Fidenza, nella zona del cimitero. Molti automobilisti che, in quel momento, stavano percorrendo la tangenziale di Fidenza, hanno visto la colonna di fumo ed hanno avvertito i Vigili del Fuoco. Gli operatori del 115 si sono portati sul posto ed hanno lavorato per ore, fino a sera, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Sul posto anche i carabinieri di Fidenza per un sopralluogo e un'ambulanza a scopo precauzionale ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato