"Prima un forte scoppio, poi le fiamme e le urla delle persone intrappolate"

Un incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi all'interno di un palazzo di Fidenza, nella zona della stazione ferroviaria. All'improvviso, dopo un boato, si sono sviluppate le fiamme all'interno di un'abitazione al piano terra. Ecco la testimonianza di una persona che ha assistito alle varie fasi del rogo. "Ho sentito uno scoppio, poi ho visto le fiamme. Le persone ai piani superiori erano intrappolate in quanto le scale e avevano un fumo densissimo e nero e non riuscivano a scendere". Le urle disperate dei condomini si sentivano anche a metri di distanza: erano intrappolati e non sapevano come uscire. "Dopo circa 10 minuti sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno abbattuto le porte, domato le fiamme e messo in salvo tutti i presenti". Una persona è stata soccorsa dall'ambulanza del 118 e trasportata al Pronto Soccorso per intossicamento.